لمكافحة الأوبئة.. بدء عمليات تعقيم مناطق منكوبة في شرق ليبيا

تدخل كارثة إعصار دانيال الذي ضرب مدن شرق ليبيا يومها الثامن، وسط تواصل فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية بحثها عن مفقودين، ورغم تضاؤل الآمال بالعثور على ناجين تحت الركام.

الكارثة لم تتوقف عند تزايد أعداد الضحايا فحسب، إنما اتسعت لتتحول إلى كارثة صحية وبيئية أيضا خاصة في المناطق المنكوبة، جراء انتشار الجثث على الشواطئ وبين بقايا الأبنية التي جرفتها الفيضانات.

وفي وقت سابق دعت شركة المياه والصرف الصحي في إدارة منطقة الجبل الأخضر المناطق المنكوبة والمتضررة من الفيضانات إلى عدم شرب مياه الآبار واستخدامها في الغسيل إذا لزم الأمر.

وجاء التحذير الذي أطلقته الجهات المختصة بعد تسجيل حالة تسمم لإحدى المواطنات، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن الليبية يوم السبت.