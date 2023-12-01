الجيش الإسرائيلي ينشر خريطة للمناطق الآمنة لإجلاء سكان غزة

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، إنه نشر خريطة يوضح فيها لسكان غزة المناطق الآمنة التي يمكن أن يتوجهوا إليها مع استئناف القتال.

وجاء بيان الجيش على موقعه إلكتروني باللغة العربية مصحوبا بخريطة لمنطقة إخلاء المدنيين.

وقال إنه بث شريط فيديو باللغة العربية على شبكات التواصل الاجتماعي وإنه وزع الخريطة في غزة.

وأضاف في البيان "يعمد (الجيش الإسرائيلي) دائما على توجيه الرسائل لسكان غزة من خلال مطالبتهم بإخلاء المناطق المستهدفة والتي تشكل هدفا لنشاطات الجيش، وتوجيههم بكافة الطرق الممكنة منها، نشر خريطة تتضمن قائمة بلوكات بأرقامها كوسيلة معرفة يعتمد عليها سكان غزة تجنبا لأذيتهم وحفاظا على حياتهم".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته الثالثة للشرق الأوسط منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر إن إسرائيل لا يمكن أن تكرر في جنوب غزة ما حدث في شمال القطاع من خسائر فادحة في أرواح المدنيين ونزوح للسكان.

وذكر بلينكن أنه حدد خطوات واضحة لإسرائيل لتقليل الخسائر البشرية بين المدنيين، لكنه لم يؤكد أن إسرائيل ستلتزم بهذه الخطوات.

واستأنفت إسرائيل العمليات القتالية ضد حركة حماس في غزة اليوم الجمعة بعدما اتهمتها بإطلاق صواريخ وعدم الالتزام باتفاق للإفراج عن جميع الرهائن من النساء في انتهاك اتفاق الهدنة المؤقتة.

وأتاحت الهدنة، التي استمرت أسبوعا، فرصة لمبادلة عشرات الرهائن المحتجزين في غزة بمئات السجناء الفلسطينيين وسهلت دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.