السعودية ترحب بالإجماع الدولي حول مسار "حل الدولتين"

رحب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بالإجماع الدولي المتزايد حول مسار "حل الدولتين"، مؤكدًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.

ودعا وزير الخارجية السعودي، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون قيود إلى السكان المتضررين.

وخلال كلمته التي ألقاها، اليوم الاثنين، في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن تطورات الأوضاع في غزة، أكد بن فرحان "أن ما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وانتهاكات جسيمة يمثل تقويضًا متعمّدًا لجهود إيصال المساعدات الإنسانية، ويعكس تعنتًا واضحًا تجاه القانون الدولي".

وشدد وزير الخارجية السعودي على رفض المملكة التام لكافة المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، معتبرًا أن السياسات الإسرائيلية الراهنة تُعدّ التهديد الأكبر للأمن والسلم في المنطقة.

وأعلنت دول، من بينها أستراليا وبريطانيا وفرنسا وكندا، في الآونة الأخيرة أنها ستعترف بدولة فلسطينية وفق شروط معينة.