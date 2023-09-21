حميدتي: "الدعم السريع" مستعدة لوقف إطلاق النار ومحادثات سياسية شاملة

قال محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، اليوم الخميس، إن قواته مستعدة لوقف إطلاق النار وبدء محادثات سياسية شاملة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها "حميدتي" موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد دورتها العادية الثامنة والسبعين حالياً.

وأكد قائد "الدعم السريع" استعداده التام لوقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد للسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتوفير ممرات آمنة للمدنيين.

وجدد التزامه بالعملية السلمية لإنهاء الحرب التي قال إنها فرضت عليهم من قبل القوات المسلحة السودانية والنظام السابق.

وأكد "حميدتي" استعداده لبدء محادثات سياسية جادة وشاملة تؤدى إلى حل سياسي شامل وإقامة حكومة مدنية تقود البلاد نحو التحول الديمقراطي، والسعي لعودة النظام الديمقراطي وأن يكون الحكم في السودان مدنيا عبر انتخابات حرة.