"لا مدنيين أبرياء في غزة".. تصريحات تضع إسرائيل بدائرة الانتقاد

وحسب "إن بي سي نيوز"، يقول أحد الأشخاص في مقطع الفيديو، إن "المدنيين في غزة شاركوا في هجوم حركة حماس، ثم ساعدوا في احتجاز الرهائن في الأشهر التي تلت ذلك".

ويتضمن الفيديو، الذي تبلغ مدته 51 ثانية، لقطات من مقابلة مع الرهينة المحررة، ميا سكيم، أجريت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد وقت قصير من إطلاق سراحها، التي تحدثت عن تجربتها في الاحتجاز، ونظرتها عن الأشخاص الذين يعيشون هناك.

وقالت: "كان (أطفال العائلة الغزية) يدخلون الغرفة من وقت لآخر، لينظروا إليّ وكأنني حيوان. لا يوجد مدنيون أبرياء هناك. العائلات هناك تعيش تحت حكم حماس".

وظهر الفيديو على "إكس" من الحساب الرئيسي للحكومة الإسرائيلية، "Israel@"، وفقا للقطات الشاشة التي نشرها العديد من المستخدمين الآخرين.