مقتل 6 فلسطينيين بقصف استهدف ملجأ في خانيونس

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الثلاثاء، إن ستة نازحين فلسطينيين قتلوا عندما تعرض ملجأ تديره الأمم المتحدة للقصف، الإثنين في مدينة خانيونس، محور الهجوم البري الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة.

وأضاف لازاريني في منشور على منصة "إكس"، أن "الموظفين والمرضى والنازحين المذعورين محاصرون حاليا داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خانيونس مع استمرار القتال العنيف".

وأردف أن "ستة نازحين على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في الهجوم"، داعيا جميع الأطراف إلى "اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتقليل حجم الأضرار وحماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين ومباني الأمم المتحدة وفقا للقانون الدولي".

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق حتى الآن.

وأدى الهجوم الذي أطلقته إسرائيل على غزة إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتسبب في أزمة إنسانية. وجاءت الحملة الإسرائيلية في أعقاب تنفيذ مسلحين من حركة حماس، هجوما على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.