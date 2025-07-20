بعد أحداث السويداء.. روبيو يطالب حكومة الشرع بفرض الأمن جنوب سوريا

طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، الحكومة السورية بفرض الأمن واستخدام قواتها لمنع وصول عناصر داعش ومتشددين عنيفين إلى جنوب البلاد، مشدداً على ضرورة وقف القتال بين الدروز والبدو فوراً.

وقال روبيو في تدوينة عبر حسابه على "إكس": "ظلت الولايات المتحدة منخرطة بشكل كبير خلال الأيام الثلاثة الماضية مع إسرائيل والأردن والسلطات في دمشق بشأن التطورات المروعة والخطيرة في جنوب سوريا".

وشدد الوزير الأمريكي على أن "عمليات اغتصاب وقتل الأبرياء التي كانت وما زالت تحدث يجب أن تنتهي"، على حد قوله.

وأضاف روبيو: "إذا أرادت السلطات في دمشق الحفاظ على أي فرصة لبناء سوريا موحدة وشاملة وسلمية، خالية من داعش والسيطرة الإيرانية، فعليها المساعدة في إنهاء هذه الكارثة".

وطالب الوزير الحكومة السورية "باستخدام قواتها الأمنية لمنع عناصر داعش وأي متشددين عنيفين آخرين من دخول المنطقة وارتكاب المجازر".

وشدد روبيو، على "ضرورة وقف القتال بين جماعات الدروز والبدو داخل المنطقة على الفور، ومحاسبة وتقديم أي شخص مذنب بارتكاب الفظائع إلى العدالة، حتى لو كانوا من أفراد القوات الحكومية".