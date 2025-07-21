عاهل الأردن يؤكد دعم بلاده لأمن سوريا واستقرارها

أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني دعم الأردن لأمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، بما يضمن سيادتها وسلامة مواطنيها.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها العاهل الأردني مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في العاصمة الكندية أوتاوا، الاثنين، بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.

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وأشار العاهل الأردني إلى أهمية دور كندا كشريك مهم للأردن في نشر السلام والاستقرار في المنطقة، مثمنًا دعمها للجهود الإنسانية في قطاع غزة.

وذكر بيان الديوان أن الملك ورئيس الوزراء الكندي أكدا ضرورة بذل أقصى الجهود لوقف الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية دون توقف إلى المدنيين في مختلف مناطق القطاع، الذي يشهد وضعا مأساويا.

ودعا العاهل الأردني إلى وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وسائر المناطق في الإقليم، مشددا على أن احترام سيادة الدول متطلب أساسي لتهيئة أفق سياسي يمهد الطريق للسلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.

وجدد ملك الأردن تأكيده ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

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وثمن رئيس الوزراء الكندي، بدوره، جهود الأردن، بقيادة الملك عبد الله، في سبيل تحقيق الاستقرار في المنطقة.