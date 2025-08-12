عمان تحتضن اجتماعا ثلاثيا لبحث الأوضاع في سوريا

بدأ في مقر وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثلاثي "أردني سوري أمريكي" تستضيفه المملكة الأردنية لبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، يأتي الاجتماع الذي ينعقد بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توماس باراك وممثلين عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث، استكمالًا للمباحثات التي كانت استضافتها عمان بتاريخ 18 يوليو/ تموز الماضي لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك.

والتقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ‎قبيل الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني كما التقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تركيا والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، ‎كل على حدة، وبحث معهم الأوضاع في سوريا والجهود المبذولة في هذا الإطار.