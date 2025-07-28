الصفدي: كارثية الفشل في تطبيق القانون الدولي تتمثل في غزة

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن "الإخفاق الكارثي في تطبيق القانون الدولي يتجسد في قطاع غزة"، معتبرًا أن "السلام العادل خيار عربي استراتيجي ينهي الاحتلال ويحقق الأمن للمنطقة".

وشدد الصفدي، في كلمة الأردن خلال الجلسة الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي حول فلسطين، على أنه "لا بديل عن حل الدولتين، وأن الشعب الفلسطيني باق في أرضه ومتمسك بحقه المشروع".

وقال الصفدي إن "الحكومة الإسرائيلية تقف ضد هذا المؤتمر وترفض التفاوض، وتُشرّع قوانين تنكر حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".

وأشار الصفدي إلى ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع، وفتح جميع المعابر لتأمين دخول الغذاء والدواء.

ودعا إلى "وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة"، مجدداً "موقف الأردن الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في الحياة والحرية وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني".

وأكد الصفدي أن "الأردن سيواصل بذل كل جهد إنساني، وعبر كل السبل المتاحة، لإيصال المساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة".

وثمّن الوزير الأردني "قرار فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، داعياً دول العالم إلى "اتخاذ خطوات مماثلة لدعم الحق الفلسطيني".