على وقع التوتر.. حزب الله يستهدف ثكنة إسرائيلية ردًّا على اغتيال "غطمة"

على وقع التوتر.. حزب الله يستهدف ثكنة إسرائيلية ردًّا على اغتيال "غطمة"
استهدفت ميليشيا حزب الله اللبناني، موقعًا عسكريًّا في شمال إسرائيل "ردًّا على اغتيال" قيادي من الجماعة الإسلامية في شرق البلاد.
جاء ذلك بعد ساعات من نشر الحزب مقطعًا مصورًا يحدد مواقع في إسرائيل مع إحداثياتها، وسط خشية من اتساع نطاق التصعيد بين الطرفين على وقع التهديدات المتبادلة، وفق "فرانس برس".
وكانت الجماعة الاسلامية، الفصيل المقرب من حركة حماس، نعت السبت في بيان "أيمن غطمة الذي ارتقى شهيدًا.. بغارة صهيونية غادرة" في بلدة الخيارة في البقاع الغربي.
وأكدت اسرائيل تنفيذها الضربة، وقالت إن المستهدَف كان مسؤولًا عن إمداد حماس بالأسلحة في المنطقة.
وقال حزب الله الأحد إن مقاتليه شنّوا "هجومًا جويًّا بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة" عسكري في ثكنة بيت هلل، مستهدفين "أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها"، وذلك "ردًّا على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة الخيارة".
وأفاد الجيش الإسرائيلي من جهته في بيان بأنّ "مسيّرة معادية من لبنان" اخترقت شمال إسرائيل و"سقطت في منطقة بيت هلل دون وقوع إصابات".
وأوضح أنه أطلق خلال الحادث "صاروخ اعتراض نحو المسيّرة وتم تفعيل الإنذارات خشية سقوط شظايا".
ومنذ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل شبه يومي.
وتشارك مجموعات أخرى، لبنانية وفلسطينية، بين حين وآخر في إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.
وشهد الأسبوع الماضي، ارتفاعًا في منسوب التوتر بين حزب الله وإسرائيل، على خلفية مقتل قيادي بارز من الحزب بضربة إسرائيلية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء "المصادقة على الخطط العملانية لهجوم على لبنان"، في وقت حذّر فيه الأمين العام لميليشيا حزب الله، حسن نصرالله في اليوم التالي، بأن أي مكان في إسرائيل "لن يكون بمنأى" عن صواريخ حزبه حال اندلاع حرب.
وبعد نشر الحزب المدعوم من طهران الثلاثاء مقطعًا مصورًا يظهر مسحًا شاملًا لمدينة حيفا ومحيطها، ويحدّد مواقع منشآت حيوية عسكرية ومدنية، في ما بدا أشبه ببنك أهداف محتملة في حال اندلاع حرب مع إسرائيل، بثّ الحزب مجددًا في وقت متأخر السبت مقطعًا جديدًا.
ويتضمّن شريط الفيديو المعنون "إلى من يهمه الأمر" تحديد مواقع عدة في إسرائيل موردًا إحداثياتها، دون تسميتها.
ويظهر فيه مقتطف من خطاب نصر الله الأخير وهو يقول "إذا فُرضت الحرب على لبنان، فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط ولا قواعد".
وندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة بـ"خطاب عدائي" لإسرائيل وحزب الله يثير مخاوف من كارثة "تفوق التصور"، منبّهًا إلى أن لبنان لا يمكن أن يصبح "غزة أخرى".
ومنذ بدء التصعيد، قتل 480 شخصًا في لبنان، بينهم 93 مدنيًّا على الأقل و313 مقاتلًا من حزب الله، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" يستند إلى بيانات الحزب ومصادر رسميّة لبنانيّة.