على وقع التوتر.. حزب الله يستهدف ثكنة إسرائيلية ردًّا على اغتيال "غطمة"

استهدفت ميليشيا حزب الله اللبناني، موقعًا عسكريًّا في شمال إسرائيل "ردًّا على اغتيال" قيادي من الجماعة الإسلامية في شرق البلاد.

جاء ذلك بعد ساعات من نشر الحزب مقطعًا مصورًا يحدد مواقع في إسرائيل مع إحداثياتها، وسط خشية من اتساع نطاق التصعيد بين الطرفين على وقع التهديدات المتبادلة، وفق "فرانس برس".

وكانت الجماعة الاسلامية، الفصيل المقرب من حركة حماس، نعت السبت في بيان "أيمن غطمة الذي ارتقى شهيدًا.. بغارة صهيونية غادرة" في بلدة الخيارة في البقاع الغربي.

وأكدت اسرائيل تنفيذها الضربة، وقالت إن المستهدَف كان مسؤولًا عن إمداد حماس بالأسلحة في المنطقة.