خبراء يكشفون لـ "إرم نيوز" سيناريوهات الاجتياح الإسرائيلي البري لغزة

تستعد إسرائيل تستعد لعملية برية محتملة في قطاع غزة، حيث ستستخدم مجموعة متنوعة من الأسلحة، من بينها الدبابات والمدرعات والطائرات الحربية. ومع ذلك، تُحاط تلك العملية بالعديد من التعقيدات.

وفنَّد خبراء عسكريون السيناريوهات المفترضة للاجتياح البري المزمع، وناقشوا نجاعة استخدام الأسلحة التي تمتلكها إسرائيل خلال العملية. حيث وصف البعض تلك العملية بأنها مغامرة، وهناك ما يقرب من 250 رهينة لدى الفصائل الفلسطينية في القطاع.

الضربات الجوية

وقال الخبير العسكري والإستراتيجي المصري، العميد محمود محيي الدين لـ "إرم نيوز"، إن "إسرائيل توجه ضربات جوية إلى قطاع غزة، ثم ستبدأ العملية البرية بالتركيز على شمال وشمال شرق القطاع، باعتبارها المنطقة الأكبر التي تهدد العمق الإسرائيلي والمراكز السياسية والإستراتيجية في تل أبيب، بالإضافة إلى إطلاق الصواريخ والمدفعية بكثافة، لتدمير البنية التحتية للحركات الفلسطينية".

وتمتلك إسرائيل أحدث الأسلحة "سواء الإنتاج المحلي أو الأمريكي"، وتضعها البوابة المتخصصة في الشؤون العسكرية "Global Firepower (GFP)" ضمن أقوى 20 دولة عسكريًّا في العالم، تحديدًا في المرتبة الـ 18، ​​خلف دول مثل: تركيا، ومصر، وإيران.