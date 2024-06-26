النرويج تسحب استثمارات من "كاتربيلر" لدورها في "انتهاكات" إسرائيلية

أعلن أكبر صندوق تقاعد في النرويج الأربعاء، أنه قرر سحب استثماراته من مجموعة "كاتربيلر" الأمريكية بسبب احتمال أن يكون الجيش الإسرائيلي يستخدم معدّاتها في الحرب في قطاع غزة.

وبحسب "فرانس برس"، قالت رئيسة الاستثمارات في صندوق "كي إل بي" كيران عزيز في بيان: "لفترة طويلة، قدمت كاتربيلر جرافات ومعدات أخرى استُخدمت لهدم منازل فلسطينية وبنية تحتية لتمهيد الطريق أمام المستوطنات الإسرائيلية".

وأضافت "يُزعم أيضًا أن معدات الشركة تُستخدم من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية في ما يتعلّق بحملتها العسكرية في غزة عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي".