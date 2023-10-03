"واللا": الجيش الإسرائيلي يدرس أبعاد اتفاق السلام مع السعودية

بدأ الجيش الإسرائيلي العمل على تشكيل طاقم سيقوم بدراسة كل الأبعاد والتداعيات والنتائج المترتبة على اتفاق السلام مع المملكة العربية السعودية، في مختلف المجالات والعلاقات المتنوعة، بما في ذلك إمكانية وجود برنامج نووي سعودي على أراضيها، وفقا لمقال نشره "آمير بوحبوت" في موقع "واللا" العبري، الاثنين.

ونقل المقال عن مصادر عسكرية مطلعة في الجيش الإسرائيلي أن فريق العمل الخاص بالطاقم سيتكون من مختلف الأصناف والفروع الرئيسة في الجيش، ومنها بشكل رئيسي قسم الاستخبارات، وقسم الشؤون الاستراتيجية، وقسم التخطيط، والقوات الجوية وعناصر أخرى في وزارة الدفاع.

وبين مصدر عسكري رفيع المستوى، وفقا للكاتب، أنه في وقت لاحق سيقوم طاقم العمل بعرض الاستنتاجات الخاصة بأبعاد الاتفاق مع السعودية على رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ومن ثم على وزير الدفاع يوآف غالانت، وأخيرا على مجلس الوزراء.

وأضاف المصدر أنه في هذه المرحلة لا يوجد جدول زمني واضح لهذا الملف.

المصدر: موقع "واللا" العبري