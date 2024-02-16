طائرة عسكرية إسرائيلية تُخلي جريحًا من غزة
طائرة عسكرية إسرائيلية تُخلي جريحًا من غزة أ ف ب

ارتفاع قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 572 قتيلا

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، مقتل أحد جنوده جنوبي قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلاه إلى 572 عسكريًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 235 خلال المواجهات البرية في غزة.

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أعلن مساء أمس أن جندياً برتبة رقيب قُتل خلال معركة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أصيب جنديان وضابط بجراح بالغة.

وأضاف أن 6 جنود آخرين أصيبوا في المعركة بدرجات متفاوتة، مشيرًا إلى "إجلاء جميع الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إخبار عائلاتهم".

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