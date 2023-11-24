بدء سريان الهدنة بين حماس وإسرائيل.. حرب غزة لحظة بلحظة

المتحدث باسم إدارة معبر رفح: بدء دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة ونتوقع دخول 230 شاحنة اليوم
بريطانيا تعلن تقديم 30 مليون جنيه إسترليني (37.38 مليون دولار) من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
المتحدث باسم هيئة المعابر والحدود لـ "إرم نيوز": شاحنات محملة بالسولار والغاز دخلت من الجانب المصري باتجاه الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوب القطاع
بدء دخول شاحنات تحمل مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وإسرائيل تسمح بدخول غاز الطهي لأول مرة منذ بدء الحرب
أوضاع كارثية تعيشها مستشفيات قطاع غزة جراء حرب إسرائيل على حركة حماس
أوضاع كارثية في مستشفيات #غزة، إثر الحرب المدمرة التي عاشتها على مدار الأيام الماضية، وتشير تقديرات المؤسسات الرسمية في القطاع إلى تدهور حال المستشفيات والمراكز الصحية بشكل غير مسبوق.. إليك بالأرقام حجم كارثة الوضع الصحي بالقطاع 👇#إرم_نيوز#إسرائيلpic.twitter.com/ArdDUPJa9q