مواطنون في غزة يخرجون للشارع مع سريان الهدنة
مواطنون في غزة يخرجون للشارع مع سريان الهدنةرويترز
العالم العربي

بدء سريان الهدنة بين حماس وإسرائيل.. حرب غزة لحظة بلحظة

المتحدث باسم إدارة معبر رفح: بدء دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة ونتوقع دخول 230 شاحنة اليوم

بريطانيا تعلن تقديم 30 مليون جنيه إسترليني (37.38 مليون دولار) من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

المتحدث باسم هيئة المعابر والحدود لـ "إرم نيوز": شاحنات محملة بالسولار والغاز دخلت من الجانب المصري باتجاه الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوب القطاع

بدء دخول شاحنات تحمل مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وإسرائيل تسمح بدخول غاز الطهي لأول مرة منذ بدء الحرب

أوضاع كارثية تعيشها مستشفيات قطاع غزة جراء حرب إسرائيل على حركة حماس

شهود عيان: الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي يبتعد عن سماء غزة تدريجياً مع بدء سريان اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يحذر السكان من التوجه إلى مناطق شمالي قطاع غزة

مصادر: سيارات إسعاف تبدأ المغادرة عبر معبر رفح البري لنقل جرحى لتلقي العلاج خارج قطاع غزة

شهود عيان: الجيش الإسرائيلي يطلق النار في محيط مستشفى الرنتيسي لمنع الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم

خروج مئات الفلسطينيين في غزة إلى الشوارع مع بدء سريان وقف إطلاق النار لتفقد أحوالهم والبحث عن جثث أقاربهم ومفقوديهم وقضاء مستلزماتهم الملحة

دخول الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل في غزة حيز التنفيذ الساعة 7 صباح اليوم الجمعة

غزة
طوفان الأقصى
حرب غزة

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