بدء سريان الهدنة بين حماس وإسرائيل.. حرب غزة لحظة بلحظة

أوضاع كارثية في مستشفيات #غزة، إثر الحرب المدمرة التي عاشتها على مدار الأيام الماضية، وتشير تقديرات المؤسسات الرسمية في القطاع إلى تدهور حال المستشفيات والمراكز الصحية بشكل غير مسبوق.. إليك بالأرقام حجم كارثة الوضع الصحي بالقطاع 👇#إرم_نيوز #إسرائيل pic.twitter.com/ArdDUPJa9q