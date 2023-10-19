سوناك يلتقي ولي عهد السعودية لبحث الأوضاع في المنطقة

التقى رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم الخميس، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارة الأول للمملكة العربية السعودية، لبحث تطورات المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، التقي برئيس وزراء بريطانيا في العاصمة الرياض.

وكان سوناك قد وصل في وقت سابق إلى الرياض في إطار جولة شرق أوسطية بدأها بزيارة إسرائيل، من أجل الوقوف على آخر تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة وجنوب لبنان.

من جهته، قال مكتب رئيس الحكومة في بيان لها إن رئيس الوزراء وولي عهد السعودية اتفقا على "تنسيق العمل للمساعدة في تجنب المزيد من التصعيد في صراع الشرق الأوسط، وفق "رويترز".

وأضاف "داوننغ ستريت" في بيان له أن سوناك شجع ولي عهد السعودية على استخدام قيادة المملكة بالشرق الأوسط لدعم الاستقرار الآن وعلى المدى الطويل.