دمشق تعلن خريطة طريق للمصالحة في السويداء بدعم من واشنطن وعمّان

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء خريطة طريق بدعم من الولايات المتحدة والأردن لإرساء المصالحة في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، حيث وقعت أعمال عنف دامية في تموز/يوليو الماضي.

وقال الشيباني في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي توم باراك: "وضعت الحكومة السورية خارطة طريق واضحة للعمل... تدعم العدالة وتقوم على بناء الثقة".

وأشار إلى أن خريطة الطريق تستند إلى خطوات من ضمنها "محاسبة" من اعتدى على المدنيين و"تعويض المتضررين" و"إطلاق مسار للمصالحة الداخلية".

واجتمع الشيباني وباراك والصفدي في دمشق اليوم الثلاثاء، وأجروا مباحثات موسعة بشأن الأوضاع في سوريا وبالأخص ملف السويداء.