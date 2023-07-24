مواجهات عنيفة بعد اقتحام إسرائيلي لمخيم "نور شمس" بالضفة

اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مخيم "نور شمس" شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وفرضت حصارًا كاملًا على المخيم.

وعلى إثر عملية الاقتحام العسكرية اندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين تخللها إطلاق كثيف للرصاص الحي وتسجيل عدد من الإصابات.

وأفاد شهود عيان لـ "إرم نيوز" بأن "صفارات الإنذار دوَّت في (نور شمس) بعد مداهمة الجيش الإسرائيلي، وهرع شبان المخيم للتصدي للاقتحام بالحجارة والزجاجات الحارقة".

وخرج بعض المسلحين الفلسطينيين للمشاركة في عمليات التصدي لقوات الجيش الإسرائيلي، وواجهوا الجنود بالرصاص والعبوات الناسفة، بحسب الشهود.