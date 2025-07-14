إعلام فلسطيني: غارة إسرائيلية على منزل في محيط ميدان الشهداء بمخيم الشاطئ غرب غزة

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العالم العربي

مستوطنون يحرقون منازل ومركبات فلسطينيين في اقتحام قرية برقا (فيديو)

مستوطنون يحرقون منازل ومركبات فلسطينيين في اقتحام قرية برقا (فيديو)
أحد سكان القرية يحاول إخماد الحريق
إرم نيوز
إرم نيوز
14 يوليو 2025، 9:56 م

أقدم مستوطنون إسرائيليون، فجر اليوم الثلاثاء، على اقتحام قرية "برقا" شرقي مدينة رام الله في الضفة الغربية، بمرافقة قوات من الجيش الإسرائيلي، وفق شهود عيان.

وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين أضرموا النار في عشرات المنازل والمركبات التي تعود ملكيتها لفلسطينيين، بعد اقتحام قرية "برقا"، وسط محاولات من السكان لصد الهجوم الذي جرى تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وتداول ناشطون فلسطينيون مقاطع فيديو تظهر الحرائق الهائلة التي أشعلها المستوطنون وجهود السكان لإخمادها، وسط مناشدات من أجل المشاركة بشكل أوسع من جانب سكان القرية.

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