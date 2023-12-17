تحذير إسرائيلي "شديد اللهجة" لحزب الله: سنرد بـ 5 أضعاف

حذَّر وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأحد، حزب الله اللبناني أنه في حال رفع التصعيد درجة واحدة إضافية سيكون الرد بـ 5 أضعاف.

وأضاف يوآف غالانت، في حديث مع جنود الجيش الإسرائيلي في منطقة المطلة: "إذا أراد حزب الله أن يُصعّد مستوى واحدًا، سنُصعّد خمسة.. لا نرغب بذلك، لكننا لن نسمح بإجلاء سكان الشمال أيضًا".

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن حزب الله يعرَّض أمن لبنان والمنطقة بكاملها للخطر.

وأضاف على منصة إكس: "إذا لم تتم إزالة هذا التهديد دبلوماسيًا فإننا لن نتردد في القيام بعمل عسكري".

وتابع كوهين أنه بحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، سبل منع الحرب في شمال إسرائيل من خلال إبعاد حزب الله عن الحدود، وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 1701.