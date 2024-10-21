إصابة 7 جنود إسرائيليين قرب الحدود مع لبنان

أصيب 7 جنود إسرائيليين الاثنين، بجروح جراء "شظايا" قرب الحدود الشمالية مع لبنان، وفق ما أورده إعلام عبري.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "7 جنود أصيبوا في حالة طفيفة، بشظايا في حوادث مختلفة على الحدود الشمالية اليوم".

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وأشارت الإذاعة إلى أن الجنود المصابين وصلوا إلى "مركز الجليل الطبي بمدينة نهاريا بالجليل الغربي للعلاج"، دون ذكر ملابسات الإصابة أو طبيعة الشظايا.

لكن "حزب الله" سبق وأعلن في بيانات متتالية الاثنين، أنه استهدف معسكرات وقواعد وثكنات للجيش الإسرائيلي بشمال البلاد بصواريخ وطائرات مسيرة، بحسب وكالة "الأناضول".

وفي وقت سابق الاثنين، قال الجيش إن 23 جندياً إسرائيلياً أصيبوا في معارك بجنوب لبنان وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق بيانات رسمية.

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ووفق آخر تحديث للبيانات على موقع الجيش الإسرائيلي، وصل عدد المصابين منذ بداية الحرب في غزة ولبنان في تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 5 آلاف و18 جندياً، ارتفاعاً من 4 آلاف و995، أمس الأحد.

واستناداً إلى معطيات الجيش، قتل 749 جندياً إسرائيلياً منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 356 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.​​​​​​​