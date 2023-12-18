إسرائيل تعتقل مدير مستشفى العودة شمال غزة وتقصف مجمع الشفاء

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مدير مستشفى العودة بشمال قطاع غزة، وقصَف مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة؛ الأمر الذي أدّى لمقتل وإصابة العشرات من النازحين والسكان، وفق ما أكده مسؤولون فلسطينيون وشهود عيان.

وقال مدير عام لجان العمل الصحي، رأفت المجدلاوي، إن "القوات الإسرائيلية اعتقلت مدير مستشفى العودة في شمال القطاع الدكتور أحمد مهنا، ونقلته لجهة مجهولة"، مشيراً إلى أن الأوضاع بمستشفى العودة صعبة للغاية.