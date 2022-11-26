رئيس الوزراء العراقي يزور إيران الاثنين المقبل

أفادت وكالة أنباء إيرانية شبه رسمية، مساء السبت، بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور إيران بعد يوم غد الاثنين، في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد منذ تسلمه منصبه الشهر الماضي.

ونقلت وكالة أنباء "ميدل إيست نيوز" الإيرانية عن مصادر إيرانية مطلعة قولها إن "رئيس الوزراء العراقي سيزور إيران يوم الاثنين"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان محمد كاظم آل صادق سفير إيران لدى بغداد سلم، يوم السبت، دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى رئيس الوزراء العراقي لزيارة طهران.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي إن "السوداني استقبل اليوم السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق".

ونقل السفير الإيراني دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السوداني لزيارة طهران، مشيراً إلى أن السوداني وآل صادق بحثا مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وستكون هذه ثالث رحلة خارجية يقوم بها السوداني منذ توليه رئاسة الوزراء بعد الأردن والكويت.