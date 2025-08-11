رئيس الأركان الإسرائيلي يتعهد بحماية حياة الرهائن في غزة

تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، بحماية حياة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وإعادتهم إلى تل أبيب.

وتأتي تعهدات الجنرال زامير، الذي كان رافضًا لاقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاحتلال الكامل لغزة، وسط خطط إسرائيلية لتكثيف عملياتها العسكرية في غزة، في خطوة أثارت انتقادات حادة من الداخل والخارج.

وقال زامير: "نحن في بداية مرحلة جديدة من القتال في غزة"، مضيفا: "سنبني أفضل نظام، وفقًا للأهداف التي حُددت، مع الحفاظ على الاحترافية والمبادئ التي نعمل بموجبها".

ومضى الجنرال الإسرائيلي قائلًا: "والمختطفون أمام أعيننا - سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على حياتهم وإعادتهم"، على ما أوردت هيئة البث العبرية.

وأشار الجنرال زامير إلى أنه "يجب أن نمنح متنفسًا لجنود الجيش الإسرائيلي، النظاميين والاحتياط، لخلق فترات راحة تسمح بمواصلة المناورات في قطاع غزة على أكمل وجه، مع الحفاظ على القوة للمستقبل، التقييم القادم للوضع سيركز فقط على الأفراد".

والأسبوع الماضي، وافقت الحكومة الأمنية في إسرائيل على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في خطوة توسع نطاق عملياتها العسكرية في القطاع المدمر.

ومن بين 251 رهينة تم احتجازهم خلال هجوم العام 2023، لا يزال 49 في غزة، 27 منهم يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.