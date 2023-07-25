مصافحة كانت نقطة التحول.. مسار عودة العلاقات بين مصر وتركيا‎

بعد رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين أنقرة والقاهرة إلى تبادل السفراء، تخطو العلاقات التركية المصرية نحو "حقبة جديدة"، عنوانها التصالح ونبذ الخلافات.

هذا التقارب، سبقته مؤشرات عديدة لتوجه البلدين نحو عودة العلاقات بينهما، كان آخرها تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال فيه، إن تطوير العلاقات مع مصر سيعزز من الإمكانيات الاقتصادية للبلدين.

زيارات متبادلة

وبحسب صحيفة "الإندبندنت"/ النسخة التركية، يجري الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة رسمية إلى تركيا في الـ27 من تموز/ يوليو الجاري، حيث سيلتقي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، وسيناقشان العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الإقليمية.

وتحدثت تقارير إعلامية سابقة عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب أردوغان لمصر دون الكشف عن وقتها.

وقالت صحيفة "جمهورييت"، إنه "من المتوقع إجراء محادثات أكثر واقعية بين مصر وتركيا حول مناطق الاختصاص البحري ومشروعات الغاز الطبيعي وليبيا وفلسطين وسوريا".

بداية العودة

وبحسب وسائل إعلام تركية، دفعت المشاكل الإقليمية في شرق البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة، تركيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع مصر بشأن علاقاتهما.

وذكرت تقارير إخبارية تركية، أنه "في عام 2020 بدأت عملية تطبيع العلاقات مع مصر بإعلان أردوغان أن هناك محادثات بين أجهزة مخابرات البلدين، إذ كان التقارب بين مصر واليونان، ضد تنقيب تركيا في المنطقة، من الأسباب الرئيسة التي دفعت أنقرة للتوجه إلى القاهرة للتطبيع معها".

وبدأ أول تقارب رسمي بين القاهرة وأنقرة عام 2021 على مستوى مسؤولي وزارة الخارجية، حيث تم تعيين صالح موتلو شين قائمًا بأعمال السفير التركي في القاهرة.

وكانت نقطة التحول في العلاقات بين البلدين، هي المصافحة بين أردوغان والسيسي في افتتاح مونديال قطر 2022، والتي يبدو أنها مصافحة أنهت خلافًا ظل لسنوات بين البلدين، وكسرت الجمود السياسي بينهما.

وعقب تلك المصافحة التي وصفها البعض بالتاريخية، جاء تصريح الرئيس أردوغان الذي قال إن المصافحة كانت خطوة أولى فقط نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين.

وتلت تلك الخطوة تحركات بين الجانبين لإحياء العلاقات من جديد، حيث زار وزير الخارجية المصري سامح شكري تركيا بعد الزلزال، كما زار وزير الخارجية التركي آنذاك مولود جاويش أوغلو القاهرة، ليصبح أول وزير خارجية تركي يزور مصر منذ 11 عامًا.