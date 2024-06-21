تونس.. مقتل جندي جراء تحطم هليكوبتر عسكرية

قالت وزارة الدفاع التونسية إن جنديًا تونسيًا لقي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية بمدينة قفصة اليوم الجمعة، وفقًا لـ"رويترز".

ووقع الحادث في القاعدة الجوية في قفصة خلال مناورة هبوط.

وفي يونيو من العام الماضي أعلنت الرئاسة التونسية مصرع 4 عسكريين إثر تحطّم مروحية قرب سواحل محافظة بنزرت، شمال البلاد.

وأكدت الرئاسة، في بيان إثر لقاء الرئيس قيس سعيّد ووزير الدفاع عماد مميش حينها، أن الحادث أدى إلى مقتل 4 من رجال الجيش إثر سقوط المروحية.

وقبل ذلك أعلنت وزارة الدفاع التونسية في بيان أن المروحية سقطت في عرض البحر.