إسرائيل تعلن اعتقال فلسطيني متهم بتنفيذ "عملية حوارة" قبل 3 أشهر

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ذكرت أن عملية اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين فجر اليوم أسفرت عن مقتل 5 فلسطينيين بينهم طفل.

ولفتت "وفا"، إلى أن 5 أصيبوا أيضًا بينهم ثلاث نساء في الاقتحام الإسرائيلي الذي تخلله قصف لطائرة مسيّرة.

ونقلت عن شهود عيان قولهم، إن القوات الإسرائيلية احتجزت مركبة الإسعاف التي كانت تنقل المصابين من المخيم واعتقلت اثنين منهم.