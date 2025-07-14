الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 100 عنصر من حماس في جباليا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل أكثر من 100 عنصر من حركة حماس خلال عملياته في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

ووفقًا للبيان، فإن العناصر قُتلوا على يد قوات الوحدة متعددة الأبعاد، التي تستخدم وسائل قتل غير تقليدية.

وأشار البيان إلى أن "هذه الوحدة تتبع قيادة الفرقة 162، وقد أنهت مهمتها في المنطقة خلال الأيام الأخيرة".

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وكان من ضمن عمليات الاستهداف، الهجوم على مبنى عسكري يستخدمه عناصر من حركة حماس، بالإضافة إلى مخزن أسلحة في منطقة جباليا.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن الوحدة المتطورة متعددة الوسائل استخدمت أسلحة تكنولوجية متقدمة، وتمتلك قدرات متنوعة لجمع المعلومات الاستخبارية، وذلك بالتعاون مع قوات المشاة.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية عثرت على منشآت عسكرية ومخازن أسلحة ومواقع مراقبة تابعة لحماس، وقامت بتدميرها.