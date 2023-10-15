العاهل الأردني يوجه بالإبقاء على المستشفى الميداني في غزة

وجَّه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، بالإبقاء على المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، بعد يوم من الإعلان عن أن المستشفى خرج عن الخدمة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية أردنية عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الأحد، أن الملك عبدالله الثاني وجَّه باستمرار المستشفى في عمله ليكمل مسيرته الخدماتية وإسناده للمنظومة الصحية في علاج الجرحى والمرضى في قطاع غزة.

من جهته، قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إن "المستشفى الميداني العسكري الأردني في قطاع غزة باق ومستمر، وسيواصل تقديم خدماته للأشقَّاء الفلسطينيين"، حسب ما جاء على حساب رئاسة الحكومة الأردنية على منصة إكس.