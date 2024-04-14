"الغارديان": معاناة أطفال غزة تتجاوز اضطراب "ما بعد الصدمة"

وأوضحت جابر أن المقارنة بين التصورات الغربية للصدمة، مثل حوادث السيارات، والفظائع المستمرة في غزة، تتحدى إمكانية تطبيق مصطلح اضطراب ما بعد الصدمة على الواقع الفلسطيني، الذي لا تقتصر فيه الصدمة على حوادث معزولة، بل هي منتشرة ومستمرة، وتشكل تجربة جماعية، ففي فلسطين، يظل التهديد حاضرًا دائمًا، ما يجعل أعراض مثل اليقظة المفرطة ضرورية للبقاء على قيد الحياة.

في الأثناء، ألقت الصحيفة الضوء على خلفية وخبرة الدكتورة "جابر" التي لديها تجربة مباشرة في العيش تحت الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية. ورغم التحديات التي واجهتها خلال الانتفاضة الثانية، أثارت التجارب التي تعرضت لها اهتمامها بالطب النفسي والعلاج النفسي التحليلي. واليوم، تتولى دورًا محوريًا في الإشراف على توفير الصحة النفسية للفلسطينيين في جميع أنحاء القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

تتحدث الدكتورة "جابر" للصحيفة عن تجربتها في معالجة بعض الشبان الفلسطينيين الذين كانوا يعانون من الصداع، وخفقان القلب، وآلام الظهر، وهي أعراض لم يتمكن الأطباء من معرفة التفسير الطبي لها بالنسبة لحالاتهم، ولكنها فهمت أنها كانت مرتبطة بعوامل نفسية، لا سيما بعد فقدان الكثير منهم لوظائفهم إثر سياسات الإغلاق والحصار التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين.

تستمد "جابر" إلهامها من الأعمال المؤثرة لـ"فرانتز فانون"، وهو طبيب نفسي وفيلسوف سياسي مشهور بنشاطه المناهض للاستعمار، فيما أسهمت رؤية "فانون" حول الآثار النفسية للاستعمار والقمع في إثراء نهجها بفهم نفسية الشعوب المضطهدة والمحتلة، ومعالجة قضايا الصحة النفسية في بيئات النزاع والاحتلال.

وتشير إلى أن تعافي مرضاها الحقيقي مرهون بتغير الواقع السياسي، وتوقف سياسات العنصرية والإذلال عند نقاط التفتيش، ومداهمات الجيش الإسرائيلي، وهدم المنازل والاعتقال الإداري.

في موازاة ذلك، تشكل الموارد والبنية التحتية المحدودة تحديات كبيرة أمام توفير خدمات الصحة النفسية في فلسطين، مع النقص الحاد في الأطباء النفسيين المدربين وعدم كفاية مرافق الصحة العقلية، فيما أدت الحرب الأخيرة في غزة إلى تفاقم الوضع وزيادة الضغط على منظومة الصحة النفسية المثقلة بالفعل.

في الختام، تؤكد الدكتورة "جابر" أهمية العدالة والتضامن كعلاجات حاسمة للضرر العميق الذي سببته الحرب المستمرة، إضافة إلى استعادة كرامة أولئك الذين تم تجريدهم من إنسانيتهم بسبب فظائع الحرب. ومع ذلك، فهي تعترف بأن علماء النفس وحدهم لا يستطيعون إنجاز هذه المهمة الضخمة، ما يحتم أن تكون هناك استجابات شاملة على المستويين المحلي والدولي.