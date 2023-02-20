قوى "الاتفاق الإطاري": خطاب حميدتي مهم وإيجابي في توقيت مفصلي للسودان

رحبت القوى المدنية الموقعة على "الاتفاق الإطاري" في السودان، يوم الأحد، بخطاب قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو، قائلة إنه "حمل رسائل مهمة وإيجابية في توقيت مفصلي تمر به البلاد".

وألقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ"حميدتي" خطابًا، يوم الأحد، حذَّر فيه منسوبي نظام الرئيس المعزول عمر البشير، من "محاولة الوقيعة بين الجيش وقوات الدعم السريع".

مؤكدًا أن "الاتفاق الإطاري" الموقع، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، "وضع أساسًا متينًا للحل المنصف والعادل".

وردت القوى الموقعة على "الاتفاق الإطاري"، ببيان تلقت "إرم نيوز" نسخة منه، قائلة إن "خطاب حميدتي جاء في وقت تسعى فيه عناصر نظام الرئيس السابق، عمر البشير، بشتى السبل، إلى تعطيل مسار العملية السياسية الجارية المفضية لاسترداد مسار الانتقال المدني الديمقراطي".

وأوضح البيان أن "أخطر محولات منسوبي النظام السابق لتعطيل مسار الانتقال، تتمثل في سعيها المستمر إلى دقِّ طبول الحرب"، مؤكدًا أن "قطع الطريق على ذلك يكمن في الإسراع للتوصل إلى تفاق سياسي نهائي مبني على الاتفاق الإطاري".

وذكر أن "الاتفاق الإطاري وضع الأساس الصحيح لقيام السلطة المدنية الانتقالية الكاملة، وللإصلاح الأمني والعسكري الشامل، الذي يقود إلى جيش واحد مهني وقومي، ويوفر البيئة اللازمة لمعالجة إشكاليات البلاد الرئيسة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا".