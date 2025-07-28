إنقاذ عشرات المهاجرين الأفارقة قبالة موريتانيا

أفادت مصادر أمنية موريتانية وغينية، بأنه جرى إنقاذ نحو 75 مهاجرًا من غرب إفريقيا قبالة سواحل موريتانيا بعد تعطل محرك قاربهم.

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ولقي آلاف المهاجرين مصرعهم في السنوات الأخيرة أثناء محاولتهم الوصول بحرًا من شمال أفريقيا إلى إسبانيا ودول أوروبية أخرى.

وكان قارب المهاجرين الإفريقيين غادر مدينة كامسار الساحلية في غينيا في الـ15 من تموز/يوليو، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الثروة السمكية الموريتانية.

وقالت الوزارة إن "محرك القارب تعطل في عرض البحر وكان على وشك الغرق، وجرف التيار الركاب ليومين قبل إطلاقهم نداء استغاثة".

وأضافت أنه كان على متن القارب 75 مهاجرًا على الأقل من غرب إفريقيا، في حين أفادت مصادر أمنية غينية بوجود أكثر من 100 شخص من دول مختلفة، منها غينيا والسنغال وغامبيا.

وتدخلت سفينة قريبة للمساعدة قبل تسليم المهاجرين العالقين إلى خفر السواحل الموريتاني.

وصرح مصدر أمني محلي بأن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم كانوا لا يزالون في موريتانيا الأحد، بحسب فرانس برس.

ووفقًا لمنظمة "كاميناندو فرونتيراس" الخيرية الإسبانية، لقي قرابة 10,500 شخص حتفهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا في عام 2024 وحده.

ووصل نحو 46,800 مهاجر إفريقي إلى جزر الكناري الإسبانية في عام 2024، لكن العدد انخفض هذا العام.