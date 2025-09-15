الجيش الإسرائيلي يتقدم في مناطق جديدة استعداداً لاجتياح غزة

قُتل أكثر من 27 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون، اليوم الاثنين، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، تركيز هجماته على مدينة غزة التي يستعد لاجتياحها بعد تطويقها والسيطرة على المناطق الشرقية والجنوبية والشمالية منها.

وقتلت غارتان إسرائيليتان 10 فلسطينيين بعد استهداف منزلين في شارع الجلاء بمدينة غزة، في حين قتل 6 فلسطينيين جراء غارة على خيمة في حي الرمال غرب المدينة.

كما قتل 5 فلسطينيين في غارة على منزل في منطقة الكرامة شمال المدينة، وهي المنطقة التي تتعرض لعمليات قصف بالمدفعية.

وواصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف بواسطة الروبوتات المفخخة في مناطق حي الشيخ رضوان، والنفق شمال وشمال شرق المدينة.

وتقدمت آليات إسرائيلية في مناطق جنوب منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وبدأت تنفيذ عمليات تجريف واسعة النطاق، وزرع روبوتات متفجرة في مناطق تمهيدا لنسفها، كما تقدمت في منطقة "زيكيم" شمال غرب المدينة.

ويطوق الجيش الإسرائيلي مدينة غزة من ثلاثة اتجاهات، مع تقارير تشير إلى اكتمال استعداداته لاجتياح كامل المدينة.

وواصل عشرات آلاف الفلسطينيين محاولاتهم للنجاة عبر النزوح عن مدينة غزة جنوبا باتجاه مناطق ووسط القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن "الاحتلال الإسرائيلي يُجبر السكان في محافظة غزة على النزوح القسري تحت القصف ويدفعهم نحو معسكرات مكتظة في منطقة المواصي تفتقر لمقومات الحياة الأساسية من مياه وغذاء وخدمات صحية، وتنتشر فيها الأمراض بشكل خطير".