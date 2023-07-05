البيت الأبيض يوصي بترميم البنية التحتية للمدنيين في جنين

أكد البيت الأبيض، يوم الأربعاء، ضرورة ترميم البنية التحتية للمدنيين في جنين بالضفة الغربية، بينما أعلنت السلطات الإسرائيلية عن انتهاء عملية عسكرية أوقعت قتلى وجرحى، فيما خلفت خسائر واسعة.

وجاء الموقف الأمريكي في معرض جواب على سؤال صحفي، فيما كانت الولايات المتحدة قد أعربت عن تأييد ما اعتبرته حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد فصائل فلسطينية.

وشاركت في العملية الإسرائيلية جرّافات وآليات عسكرية مدرعة، إلى جانب أعداد كبيرة من الجنود الإسرائيليين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قتل الجيش الإسرائيلي 12 فلسطينيا، من بينهم 5 أطفال خلال عمليته في جنين التي أسفرت أيضا عن 140 مصابا بينهم 30 بجروح خطيرة.

وجاء الدعم الأمريكي للعملية العسكرية رغم التوتر بين إدارة جو بايدن الديمقراطية وحكومة بنيامين نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل السياسي.