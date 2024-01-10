خبراء: توسيع الاغتيالات في لبنان مرحلة أخرى من الحرب مع إسرائيل

رأى الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، قاسم قصير، أن مجريات الحرب مع إسرائيل على جبهة جنوب لبنان دخلت ما يمكن تسميتها "مرحلة الاغتيالات".

واستند في ذلك إلى حادثتي الاغتيال اللتين نفذهما الجيش الإسرائيلي ضد القيادي في حركة حماس صالح العاروري، والقائد الميداني لكتيبة الرضوان في ميليشيا حزب الله وسام الطويل.

وقال قصير، في حديث لـ"إرم نيوز": "نحن في مرحلة الاغتيالات، وكل شيء وارد، نحن أمام حرب مفتوحة وتتوسع يوماً بعد يوم".

وأبدى خشيته من "تدحرج الأوضاع نحو مواجهة شاملة، إلا إذا نشطت الولايات المتحدة لوقف التصعيد"، مضيفاً: "المرحلة الراهنة خطيرة جداً لا سيما أن لبنان يشكل أبرز الساحات التي قد تشهد عمليات الاغتيال".