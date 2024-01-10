خبراء: توسيع الاغتيالات في لبنان مرحلة أخرى من الحرب مع إسرائيل
رأى الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، قاسم قصير، أن مجريات الحرب مع إسرائيل على جبهة جنوب لبنان دخلت ما يمكن تسميتها "مرحلة الاغتيالات".
واستند في ذلك إلى حادثتي الاغتيال اللتين نفذهما الجيش الإسرائيلي ضد القيادي في حركة حماس صالح العاروري، والقائد الميداني لكتيبة الرضوان في ميليشيا حزب الله وسام الطويل.
وقال قصير، في حديث لـ"إرم نيوز": "نحن في مرحلة الاغتيالات، وكل شيء وارد، نحن أمام حرب مفتوحة وتتوسع يوماً بعد يوم".
وأبدى خشيته من "تدحرج الأوضاع نحو مواجهة شاملة، إلا إذا نشطت الولايات المتحدة لوقف التصعيد"، مضيفاً: "المرحلة الراهنة خطيرة جداً لا سيما أن لبنان يشكل أبرز الساحات التي قد تشهد عمليات الاغتيال".
بدوره، قال العميد هشام جابر رئيس "مركز الشرق الأوسط للدراسات"، إن "هذه الاغتيالات التي طالت قياديين من حماس وحزب الله على الأراضي اللبنانية، هي محاولة لاستدراج حزب الله إلى خرق سقوف الرد المعتادة، ودفعه باتجاه إطلاق الحرب الواسعة على مستوى الإقليم".
وأضاف جابر، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "حزب الله لن يتحمل هذه المسؤولية، وستقتصر ردوده في المدى المنظور على توسيع دائرة أهدافه، وانتقاء الموجع منها، على غرار استهدافه قاعدة ميرون للمراقبة الجوية، وقيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد".
بدوره، عزا الخبير العسكري جورج نادر، حوادث الاغتيال الأخيرة إلى "خروقات بشرية وتقنية، إضافة إلى عدم أخذ الحيطة المطلوبة".
وفيما يخص الخروقات البشرية، كشف نادر في حديثه لـ "إرم نيوز" عن "تفشي العمالة في بيئة حزب الله"، موضحاً أن "اغتيال العاروري لم يأتِ دون رصد وتتبع بشكل دائم، وهذا لا يتم دون عملاء على الأرض".
ونوه إلى أنه "رغم امتلاك إسرائيل كل وسائل التقنية للتنصت والمراقبة، فليس بإمكان أحد أن يعرف تحرك قيادي بمستوى العاروري إلا من هو لصيق به".
وأرجع نادر العدد الكبير لقتلى ميليشيا حزب الله على جبهة جنوب لبنان إلى "وجود شبكة عملاء قائمة وهي في توسع"، على حد قوله.
ولفت إلى أن "عدد القتلى في صفوف الميليشيا أكبر من عدد القتلى المدنيين بثماني مرات، وهذا لا يعني أن إسرائيل لا تريد قصف المدنيين، لكن هذا دليل على انتقائها الأهداف بمساعدة عملاء يرشدونها إلى مراكز وأمكنة وجود العناصر والمسؤولين".
وأكد أن "ذلك يشكل ظاهرة، وعنصر المفاجأة فيها ليس قيام إسرائيل بالاغتيالات؛ لأن ذلك في صلب ثقافتها، وإنما حجم نسبة العمالة".