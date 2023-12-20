مقتل وإصابة 19 يمنياً بسبب خلاف بين زوجين في عدن

قتل خمسة مدنيين يمنيين وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، إثر قيام شخص بتفجير قنبلتين يدويتين، داخل منزل عائلة زوجته، شمال غرب العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إثر خلافات بين الزوجين.

وقال مصدر مسؤول في شرطة عدن، إن الجريمة "جاءت بعد قيام شخص بتفجير قنبلتين إثر نشوب خلاف عائلي"، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص، وإصابة 14 آخرين بجروح.

وذكرت الشرطة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المتهم بارتكاب الجريمة، أصيب أثناء التفجير، وبُترت يده اليمنى.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية، فرضت طوقًا على موقع الحادثة، وباشرت فرقها المتخصصة جمع الأدلة الجنائية والتحقيق في ملابسات ودوافع الجريمة.