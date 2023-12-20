مقتل وإصابة 19 يمنياً بسبب خلاف بين زوجين في عدن
قتل خمسة مدنيين يمنيين وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، إثر قيام شخص بتفجير قنبلتين يدويتين، داخل منزل عائلة زوجته، شمال غرب العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إثر خلافات بين الزوجين.
وقال مصدر مسؤول في شرطة عدن، إن الجريمة "جاءت بعد قيام شخص بتفجير قنبلتين إثر نشوب خلاف عائلي"، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص، وإصابة 14 آخرين بجروح.
وذكرت الشرطة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المتهم بارتكاب الجريمة، أصيب أثناء التفجير، وبُترت يده اليمنى.
وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية، فرضت طوقًا على موقع الحادثة، وباشرت فرقها المتخصصة جمع الأدلة الجنائية والتحقيق في ملابسات ودوافع الجريمة.
من جهتها، ذكرت مصادر محلية في عدن لـ"إرم نيوز"، أن خلافًا بين زوجين، دفع الزوج للقدوم إلى منزل عائلة زوجته، بمنطقة "الفلاحين" بمدينة الحسوة، شمال غرب عدن، حيث رمى قنبلة يدوية، تسببت بمقتل شخصين، وإصابة آخرين، قبل أن يعود ويرمي قنبلة أخرى أثناء تجمّع السكان حول المصابين، ما أدى إلى مقتل 3 آخرين وأوقعت عددًا من المصابين.
وذكرت المصادر أن الأجهزة الأمنية، عقب قدومها، عثرت على قنبلة ثالثة مرمية قرب موقع الانفجارين السابقين.
وشهدت عدن في منتصف أغسطس/ آب المنصرم، حادثة مشابهة، إذ أقدم زوج آخر، على تفجير قنبلة يدوية أثناء الاقتراب من زوجته التي التقاها في شارع عام بمدينة دار سعد، شمالي عدن، أسفرت عن مصرعهما على الفور، بعد خلافات طويلة بينهما.