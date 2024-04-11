الأمم المتحدة: "كارثة جيل كامل" معرض للتدمير في السودان

حذَّرت منظمة الأمم المتحدة مما وصفتها بـ "كارثة جيل كامل" معرض للتدمير في السودان، جراء الحرب الدائرة في البلاد، وفقًا لموقع "المونيتور" الأمريكي.

وقالت الأمم المتحدة إن ملايين الأطفال النازحين في السودان يتضورون جوعًا، أو يُجبَرون على الزواج أو يصبحون جنودًا أطفالًا ويهددون بالقتل.

وذكرت أن العديد من الأمهات، بعد ما يقرب من عام من الحرب المدمرة في السودان، أصبحن غير قادرات على إطعام أطفالهن أكثر من وجبةٍ في اليوم، وأحيانًا لا تتوفر أي وجبة طوال اليوم على الإطلاق.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو 222 ألف طفل سوداني قد يموتون جوعًا في غضون أسابيع أو أشهر قليلة، وأكثر من 700 ألف مهددون بالموت أيضًا هذا العام في السودان.

وأشارت إلى أن المنظمات الدولية لا تستطيع الوصول لأكثر من 10% من سكان السودان البالغ عددهم 48 مليون نسمة، إذ أصبحت البلاد على شفا المجاعة.