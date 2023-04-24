في اليوم العاشر من الحرب.. هدوء حذر "قد يسبق العاصفة" في الخرطوم
على عكس الأيام التسعة الماضية، لم ترد أنباء عن تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في اليوم العاشر من الحرب، التي راح ضحيتها مئات الأشخاص.
وكان لافتًا عدم نشر الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع أي تحديثات على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي من ليلة أمس الأحد، وهو أمر غير معتاد منذ بداية الحرب.
وفي ظل تصاعد عمليات إجلاء رعايا الدول الأجنبية من السودان، يخشى متابعون أن الهدوء الحاصل اليوم الاثنين ما هو إلا مقدمة لعاصفة اشتباكات ربما لم تشهدها الأيام الماضية، خصوصًا وأن الطرفين المتقاتلين لم يلتزما بأي هدنة سابقة بينهما بشكل كامل.
وعلى الرغم من توقف الاشتباكات المؤقت، فقد ارتفعت حصيلة الضحايا من المدنيين إلى 273 قتيلًا و1579 جريحًا، بحسب ما أعلنته نقابة الأطباء السودانية.
وفي تواصل لعمليات الإجلاء، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، الاثنين، أن "برن" أغلقت سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم، وأجلت موظفيها وعائلاتهم.
وأضافت الوزارة في التغريدة التي نشرتها على تويتر: "تَحقق ذلك بفضل التعاون مع شركائنا وخاصة فرنسا". ولم تذكر عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.
من جانبها، ذكرت السويد اليوم الإثنين أنه جرى إجلاء جميع موظفي سفارتها في الخرطوم وعائلاتهم وعدد غير محدد من السويديين الآخرين إلى جيبوتي.
وقالت إن طائرات الجيش وأفراده سيواصلون المساعدة في إجلاء الرعايا الأجانب طالما سمح الوضع الأمني بذلك.
وقالت الحكومة الفرنسية إنها تواصل إجلاء الأفراد من السودان، وإن عملية إجلاء أخرى تجري صباح الإثنين.
وأضافت أن عملياتها أسفرت حتى الآن عن إجلاء 388 شخصًا.