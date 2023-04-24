في اليوم العاشر من الحرب.. هدوء حذر "قد يسبق العاصفة" في الخرطوم

وفي تواصل لعمليات الإجلاء، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، الاثنين، أن "برن" أغلقت سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم، وأجلت موظفيها وعائلاتهم.

وأضافت الوزارة في التغريدة التي نشرتها على تويتر: "تَحقق ذلك بفضل التعاون مع شركائنا وخاصة فرنسا". ولم تذكر عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

من جانبها، ذكرت السويد اليوم الإثنين أنه جرى إجلاء جميع موظفي سفارتها في الخرطوم وعائلاتهم وعدد غير محدد من السويديين الآخرين إلى جيبوتي.

وقالت إن طائرات الجيش وأفراده سيواصلون المساعدة في إجلاء الرعايا الأجانب طالما سمح الوضع الأمني بذلك.

وقالت الحكومة الفرنسية إنها تواصل إجلاء الأفراد من السودان، وإن عملية إجلاء أخرى تجري صباح الإثنين.

وأضافت أن عملياتها أسفرت حتى الآن عن إجلاء 388 شخصًا.