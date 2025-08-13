وسط نداءات استغاثة.. الحرائق تتجدد في سوريا (فيديو)

أطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نداءات استغاثة، للمساهمة في تطويق الحرائق التي عادت لتتوسع وتهدد مساحات كبيرة من الأراضي السورية.

والتهمت الحرائق المتأججة منذ أكثر من 48 ساعة مساحات شاسعة من الغابات والأحراج في جبال الساحل السوري، حسبما ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، وامتدت إلى جبال سهل الغاب حيث اندلع حريق في منطقة "مقامات بني هاشم".

وتشهد المناطق المنكوبة استياءً شعبيا متزايدا، إذ عبّر الأهالي عن غضبهم من غياب مشاركة المروحيات في عمليات الإخماد، في وقت تتسع فيه رقعة النيران بوتيرة سريعة. حسب المرصد الذي أشار إلى أن هناك اتهامات بضلوع متنفذين في السلطة الجديدة بإشعال الحرائق عمدًا والتهاون في إخمادها، بهدف جمع الحطب وبيعه بأسعار مرتفعة.

وشهدت جبال اللاذقية حرائق وصلت إلى سفوح ناحية بيت ياشوط في ريف جبلة، وسط انتشارها السريع في أرياف اللاذقية وحماة. وتشهد المنطقة حالة استنفار ونداءات استغاثة لتدخل عاجل من فرق الإطفاء خشية خروج النيران عن السيطرة وامتدادها إلى مناطق جديدة.