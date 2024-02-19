سفينة شحن أمريكية تتعرض لهجوم صاروخي قبالة اليمن
أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم الاثنين، بأن سفينة شحن مملوكة أمريكيًّا أبلغت عن تعرضها لـ"هجوم صاروخي" قبالة سواحل اليمن، بعد ساعات من استهداف ميليشيا الحوثي سفينة بريطانية في المنطقة.
وقالت "أمبري" في بيان، "إن ناقلة بضائع مملوكة أمريكيًّا وترفع علم اليونان طلبت مساعدة عسكرية، مشيرةً إلى أنها تعرّضت لهجوم صاروخي على بعد نحو 93 ميلًا بحريًّا إلى شرق عدن" في جنوب اليمن، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأضافت أن السفينة أبلغت في وقت لاحق أن "الطاقم لم يصب بأذى".
من جانبه، أطلق الاتحاد الأوروبي رسميًّا، مهمّةً للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات ميليشيا الحوثي في اليمن، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
وكتبت فون دير لايين على منصة "إكس"، "أوروبا ستضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، عبر العمل مع شركائنا الدوليين".