تونس.. تبرئة وزير الداخلية الأسبق هشام الفراتي في قضية "الغرفة السوداء"

برأت محكمة تونسية وزير الداخلية الأسبق هشام الفراتي في ما يعرف بقضية "الغرفة السوداء"، وذلك في أعقاب تحقيقات استمرت عدة أشهر.

وأكد مصدر قضائي تونسي، لـ"إرم نيوز"، أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية حفظت التهم بحق الوزير الأسبق وقررت تبرئته، بينما لا تزال التحقيقات متواصلة في هذا الملف الحساس مع أطراف أمنية وسياسية أخرى.

ويُشتبه في أنّ حركة النهضة التونسية تخفي وثائق ومعطيات خطيرة حول تورطها في الاغتيالات السياسية بالبلاد عندما كانت تدير الحكم وتسيطر على وزارة الداخلية. ويتهمها خصومها بإنشاء "الغرفة السوداء" داخل الوزارة لطمس تلك الوثائق، وتبرئة نفسها من شبهات إحداث الجهاز السري المسؤول عن الاغتيالات.

وأثير هذا الملف على خلفية شكاوى تقدم بها ورثة شكري بلعيد ومحمد البراهمي (السياسيَين التونسيَين اللذين تعرضا للاغتيال)، وكذلك حزب التيار الشعبي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد.