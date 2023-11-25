دعوة أممية للتحقيق بمقتل 75 سودانيًا في أبيي

دعت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دولة جنوب السودان، السلطات إلى التحقيق بمقتل 75 مدنيًا في منطقة أبيي الحدودية بين السودان وجنوب السودان، بعد مزاعم تورط عناصر "جيش دفاع جنوب السودان" في القتال.

وقالت وسائل إعلام محلية في السودان، إن الممثل الخاص للأمين العام في جنوب السودان نيكولاس هايسوم، "حضَّ الحكومة على ضرورة التحقيق في أعمال العنف التي وقعت، الأحد الماضي، خلال هجوم على دينكا نقوك بمنطقتي وونكوي ونييل، التابعتين إلى أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان".