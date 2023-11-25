دعوة أممية للتحقيق بمقتل 75 سودانيًا في أبيي
دعت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دولة جنوب السودان، السلطات إلى التحقيق بمقتل 75 مدنيًا في منطقة أبيي الحدودية بين السودان وجنوب السودان، بعد مزاعم تورط عناصر "جيش دفاع جنوب السودان" في القتال.
وقالت وسائل إعلام محلية في السودان، إن الممثل الخاص للأمين العام في جنوب السودان نيكولاس هايسوم، "حضَّ الحكومة على ضرورة التحقيق في أعمال العنف التي وقعت، الأحد الماضي، خلال هجوم على دينكا نقوك بمنطقتي وونكوي ونييل، التابعتين إلى أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان".
والأحد الماضي، قُتل 32 شخصًا بينهم أطفال ونساء، وأصيب أكثر من 20 آخرين بمنطقة أبيي على الحدود بين السودان وجنوب السودان جرَّاء نصب كمين من قوة مسلحة.
وقال المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي في السودان في بيان، الأحد، إنه "يتابع بقلق عميق الأحداث المؤسفة التي وقعت، والهجوم الغادر المشترك من قبل ميليشيات تويج والميليشيات المتحالفة معها بقيادة قاي ماشيك، وبإسناد من قوات دفاع جنوب السودان".