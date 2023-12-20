بيان روسي عربي يشدد على ضرورة ضمان أمن الملاحة البحرية

وأضاف البيان أن المجتمعين اتفقوا على "الإدانة الشديدة للحرب الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة"، على الفلسطينيين في غزة و"رفض أي تبرير لهذه الحرب بما في ذلك بوصفها بأنها دفاع عن النفس".

وقال البيان إن الحرب "تُخضع الشعب الفلسطيني لحصار شامل قطع كل أسباب الحياة من الماء والكهرباء والغذاء والدواء والوقود، وهو ما يشكل انتهاكات جسيمة بموجب القانون الدولي الإنساني".

حضر الاجتماع، الذي ترأسه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، بالإضافة إلى عدد من وفود الدول العربية المشاركة منها، اليمن، ومصر والبحرين وفلسطين والسودان ولبنان.