إضراب شامل يعم رام الله والبيرة

شهدت محافظتا رام الله والبيرة إضرابًا شاملًا، اليوم السبت؛ احتجاجًا على ممارسات الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد وفاة الشاب الفلسطيني محمد رمانة، مساء الجمعة.

وأصيب رمانة بجروح خطيرة نتيجة إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي على مركبته بالقرب من مستوطنة "بساغوت" في جبل الطويل بمدينة البيرة، وتم اعتقاله وشاب آخر كانا برفقته.

وشمل الإضراب جميع القطاعات العامة والخاصة في المحافظة، بما في ذلك المؤسسات التعليمية.

ودعت القوى والحركات الفلسطينية، في بيان مشترك، إلى الإضراب العام اليوم السبت؛ احتجاجًا على سياسات الحكومة الإسرائيلية، وتصاعد العنف العسكري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وفقًا لما جاء في البيان."