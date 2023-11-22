يونيسف: غزة باتت "المكان الأخطر" في العالم بالنسبة للأطفال‎

اعتبرت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة بات "المكان الأخطر في العالم بالنسبة للأطفال".

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل أمام مجلس الأمن الدولي بعد زيارتها جنوب قطاع غزة، أن "أكثر من 5300 طفل قُتلوا في 46 يومًا فقط، أي 115 طفلاً يوميًا خلال أسابيع وأسابيع".

وأضافت: "بحسب هذه الأرقام، يشكل الأطفال 40% من القتلى في غزة، إنه أمر غير مسبوق. بكلام آخر، إن قطاع غزة هو المكان الأخطر في العالم بالنسبة للأطفال"، لافتة أيضًا إلى فقدان 1200 طفل، بعضهم - على الأرجح- لا يزال تحت الانقاض التي خلفها القصف.

وفيما يتجاوز الضحايا المباشرين للمعارك، أبدت راسل قلقها حيال الأخطار الوبائية، مع شبه غياب لمياه الشفة، خاصة بالنسبة للأطفال الرضع، وتأثيرات سوء التغذية.