حكومة الشرع تحذر قيادة "قسد" من استغلال أحداث السويداء (فيديو)

حذرت الحكومة السورية التي يقودها أحمد الشرع، الخميس، قيادة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من استغلال الوضع في الحسكة، وأحداث السويداء للابتزاز والمماطلة في تنفيذ الاتفاق مع دمشق.

وقال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في مقطع مصور، إن الحكومة حرصت منذ اليوم الأول على تحقيق تواصل فعال مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مؤكداً أن الاتفاق المبرم منذ ذلك الوقت لم يُطبق عمليًا حتى الآن.

واعتبر الوزير أن "المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق لا تصب في صالح السوريين"، مشدداً على أن "الأحداث الأخيرة في الحسكة ومحاولات استغلال الوضع في السويداء أو التحديات التي تواجه الحكومة في دمشق لن تكون وسيلة للابتزاز أو للمماطلة"، مؤكدًا رفض الحكومة هذا الأسلوب جملة وتفصيلاً.

ودعا الشيباني قيادة "قسد" إلى العودة لاتفاق 10 مارس/ آذار، مشيرًا إلى أنه "المستند القانوني الذي رحب به السوريون، وكذلك الولايات المتحدة وتركيا".

وتطرق الوزير إلى ما حدث في السويداء، واصفًا الأحداث الأخيرة بأنها "مأساة"، وقال إن "الحكومة وجهت رسائل إلى مشايخ وعقلاء ونخب السويداء للمشاركة في بناء سوريا بإرادة وطنية بعيدًا عن أي أجندات خارجية، لكن فئة امتنعت عن التعاون والالتزام بتوجيهات الحكومة".

وأضاف الشيباني أنه يشعر بالحزن لما وقع في السويداء، مؤكداً أهمية استمرار جهود الاندماج والمشاركة الوطنية في سوريا.