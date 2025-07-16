أكسيوس: إدارة ترامب قريبة من اتفاق لخفض التصعيد بين إسرائيل وسوريا

أفاد موقع أكسيوس اليوم الأربعاء نقلا عن مسؤول أمريكي لم يُكشف عن هويته بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترب من التوصل إلى اتفاق لتهدئة الوضع بين إسرائيل وسوريا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين في البيت الأبيض في وقت سابق اليوم إنه يتوقع إحراز تقدم نحو خفض التصعيد خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على دمشق.

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يأتي ذلك بعد تصريحات نقلها موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي كبير قال إن إدارة ترامب طلبت من إسرائيل وقف هجماتها على دمشق، في وقت لم تعلق فيه إسرائيل على ذلك.

ورغم الطلب الأمريكي، إلا أن الجيش الإسرائيلي عاود شن هجمات على درعا وريف دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وشنت إسرائيل ضربات على أهداف عسكرية وأمنية مختلفة في دمشق والسويداء ودرعا منذ صباح اليوم الأربعاء، أسفرت عن مقتل أمنيين ومدنيين وإصابة العشرات.

وتوعدت إسرائيل الحكومة السورية في حال استمرار "تهديدها للطائفة الدرزية وحدودها الجنوبية".

وأعلنت الحكومة السورية عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع وجهاء محافظة السويداء، بعد اشتباكات دامية دامت أربع أيام.