اندلاع اشتباكات بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة

اندلعت اشتباكات مسلحة، اليوم الأحد، بين قوات من الجيش العراقي وقوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، بسبب الخلاف على تسلم مواقع عسكرية بجبل قرجوغ في قضاء مخمور، الفاصل بين أربيل ونينوى، شمال البلاد، وفق ما ذكرت مصادر عسكرية

وقالت المصادر، لـ"إرم نيوز"، إن "الاشتباك وقع بعد انسحاب عناصر من حزب العمال الكردستاني من تلك المواقع خلال الساعات الماضية"، مضيفة أنه "قوات البيشمركة حاولت السيطرة على المواقع، لكن قوة من الجيش كانت متواجدة هناك ورفضت ذلك مما أدى إلى تبادل إطلاق نار، ما أسفر عن سقوط إصابات"، مؤكدة "إجراء اتصالات ما بين القيادة في أربيل وبغداد لتهدئة الأوضاع ومنع أي تصعيد مسلح جديد ما بين الطرفين".

من ناحيته، أعلن حزب العمال الكردستاني، سحب قواته بشكل كامل من مخيم مخمور، الذي تعرض مرات عدة لضربات بطائرات تركية استهدفت عناصر وقيادات مسلحي العمال التي كانت داخل المخيم.