وسط قلق دمشق.. واشنطن تتوسط لإنشاء "ممر إنساني" يربط إسرائيل بالسويداء

كشف موقع "أكسيوس" أن واشنطن تحاول التوسط في اتفاق بين سوريا وإسرائيل، لإنشاء ممر إنساني يربط إسرائيل بمدينة السويداء جنوبي البلاد، لإيصال المساعدات إليها.

وذكر أن الحكومة السورية "أعربت للولايات المتحدة عن قلقها من أن المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون في السويداء قد تستخدم مثل هذا الممر لتهريب الأسلحة".

ونقل الموقع، عن مسؤول أمريكي، ومسؤولين إسرائيليين، قولهم إن الاتفاق بين سوريا وإسرائيل بشأن ممر إنساني "من شأنه أن يساعد في إصلاح العلاقات، وربما إعادة بناء الزخم وراء الدفع الأمريكي لاتخاذ مزيد من الخطوات نحو التطبيع المحتمل للعلاقات في المستقبل".

وأضافت المصادر أن "من شأن هذا الممر تحسين الوضع في السويداء، حيث لا يزال الوضع متقلباً رغم التوصل لوقف إطلاق النار".

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة حذّرت، هذا الأسبوع، من تدهور الوضع، وصعوبة إيصال المساعدات المنقذة للحياة بسبب حواجز الطرق، وانعدام الأمن.

لقاء بين باراك وديرمر والشيباني

وأشار الموقع إلى المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، من المتوقع أن يلتقي، غداً الأربعاء، في العاصمة الفرنسية باريس، مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

وسيكون هذا الاجتماع الثاني من نوعه خلال 3 أسابيع، بعد نحو 25 عاماً من عدم وجود أي اتصال علني يذكر بين سوريا وإسرائيل، بحسب ما نقله الموقع الأمريكي.